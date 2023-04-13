Зеленский собрал военный кабинет и намекнул на "мощное" наступление ВСУ

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Лидер Украины Владимир Зеленский в своём очередном вечернем обращении к гражданам страны заявил, что провёл заседание военного кабинета, в котором приняли участие командующие, разведка и ключевые сотрудники Офиса президента. Глава киевского режима отметил, что украинские войска готовятся к "мощным" действиям.

"Готовим ребят. И очень ждём поставки оружия, обещанного партнёрами. По максимуму — дух единства. По максимуму — эффективность. Подготовка — тоже по максимуму", — подчеркнул Зеленский.

Также лидер Незалежной рассказал о совещании по евроинтеграции и заявил о готовности Украины к вступлению в ЕС.

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