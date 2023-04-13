В качестве снайперов Киев использует женскую сборную по биатлону

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Власти Украины привлекают биатлонисток из женской команды для службы в качестве снайперов. Об этом рассказал российский боец с позывным "Крестик".

Украина идёт на крайние меры, используя против российской армии весь возможный человеческий материал. В частности, на передовой служат женщины-снайперы, которые раньше входили в состав украинской команды по биатлону. Такую информацию предоставил РИА "Новости" российский боец с позывным "Крестик".

"Биатлонный состав" в кавычках у нас так называемый, вот осуществляют так называемые "сафари-шоу" женские группы, приезжают, конечно, под поддержкой СВУ, — поведал "Крестик". — То есть они готовят им позиции, лежанки так называемые, и они отрабатывают. Вот недавно был случай, когда ранили одного из бойцов. Как известно, их две и плюс ещё один как бы снайпер Вооруженных сил Украины. По информации радиоперехвата, как нам стало известно, это команда бывших биатлонисток, то есть женская команда".

Он также подчеркнул, что снайперы ВСУ работают с "крупнокалиберным снайперским комплексом". Они обладают очень хорошим дальнобойным снайперским вооружением с превосходной оптикой.

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