Снайперы ВДВ ежедневно уничтожают ДРГ противника в Херсонской области

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Снайперы ВДВ ежедневно уничтожают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника в Херсонской области, которые пытаются переправиться на левый берег Днепра.

Это довольно важная задача, так как переправа может быть использована для нападения на близлежащие населённые пункты или военные объекты. Снайперы и корректировщики учитывают множество факторов, таких как направление ветра и дистанцию до цели, прежде чем приступить к стрельбе.

Стрельба ведётся из 12,7-мм снайперской винтовки. Подразделения украинских боевиков ликвидируются на дальних подступах, превышающих дистанцию 1000 метров.