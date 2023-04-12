Снайперы ВДВ ежедневно уничтожают диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника в Херсонской области, которые пытаются переправиться на левый берег Днепра.
Это довольно важная задача, так как переправа может быть использована для нападения на близлежащие населённые пункты или военные объекты. Снайперы и корректировщики учитывают множество факторов, таких как направление ветра и дистанцию до цели, прежде чем приступить к стрельбе.
Стрельба ведётся из 12,7-мм снайперской винтовки. Подразделения украинских боевиков ликвидируются на дальних подступах, превышающих дистанцию 1000 метров.
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