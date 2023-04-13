Специалисты Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США назвали "наиболее вероятным сценарием" то, что в этом году ни одна из сторон конфликта на Украине не получит решающего преимущества. Эксперты также выразили сомнение в возможности начала мирных переговоров между Киевом и Москвой. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в Сеть секретные документы Пентагона.
Аналитики разведки США ожидают продолжения боевых действий в 2024 году. Обе стороны "будут отказываться от переговоров о прекращении конфликта" в 2023 году, утверждается в публикации.
"Наиболее вероятным сценарием" развития событий РУМО считает то, что в текущем году ни одна из сторон не получит решающего преимущества. В этом случае Киев продолжит проведение мобилизации в стране.
Американский чиновник, который прокомментировал выводы разведки, отметил, что принимать решение о начале переговоров с Россией должен, по мнению властей США, президент Украины Владимир Зеленский.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Финляндия обладает оружием, способным отражать баллистические ракеты России.