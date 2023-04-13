Экс-офицер США Риттер: Зеленский делает всё возможное для приближения конца света

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Украинский президент Владимир Зеленский представляет серьёзную опасность не только для собственной страны, но и для всего мира. Такое мнение выразил экс-офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

По его словам, США уже давно должны были остановить поставки военной и финансовой помощи на Украину. Риттер считает, что Зеленский "выжил из ума" в ходе конфликта.

"Он не только способствует уничтожению Украины, но ещё и делает всё возможное для приближения конца света", — подчеркнул бывший офицер в эфире Judging Freedom.

Ранее Риттер предрёк завершение российской спецоперации на Украине к концу лета 2023 года из-за колоссальных потерь в рядах ВСУ. Как пояснил экс-разведчик, Киев столкнётся с полным провалом в результате контрнаступления.

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