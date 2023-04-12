Sohu: Запад сообщил Зеленскому плохую новость в самый критический момент СВО

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Китайские аналитики Sohu сообщают, что украинский президент Владимир Зеленский получил плохую новость от Евросоюза в критический момент конфликта.

Нехватка вооружения и снарядов стала большой проблемой для ВСУ. Особенно ярко это видно в Бахмуте, где российские войска шаг за шагом освобождают город от украинских боевиков. Китайские авторы отмечают, что город освобождён уже на 80% и это не на шутку взволновало Запад.

"Что ещё хуже — это географическое расположение города, через который идут важные дороги на Славянск. Взятие этого места может открыть путь к полному освобождению Донбасса", — говорится в публикации.

Страны ЕС приняли амбициозное решение — передать ВСУ миллион артиллерийских снарядов. Эта новость взбодрила Киев, они поверили в успех своего контрнаступления, но ненадолго.

Брюссель усомнился, что ЕС сможет передать Украине такое количество снарядов не то что в ближайшее время, а до конца года. Проблема в том, что переговоры между европейскими странами идут тяжело. Одни страны выступают за закупку боеприпасов через Европейское оборонное агентство (EDA), а другие против этого.

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