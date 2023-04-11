Авторы Sohu указали на необычное поведение Зеленского: "Это странно"

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Авторы издания Sohu отметили необычное поведение президента Украины Владимира Зеленского.

Они заметили, что глава киевского режима уже не требует помощи от Запада. По мнению китайских экспертов, это необычно для Зеленского, так как ранее он активно обращался за поддержкой.

Аналитики предполагают, что это связано с тем, что Зеленский осознал неизбежность победы России и "морально сдулся". По словам китайских экспертов, он "ведёт себя странно" и, возможно, понял, что не может "оседлать тигра".

Авторы статьи предположили, что Зеленский, возможно, готовится отказаться от продолжения военного конфликта с Россией. Однако, как говорится в статье, это мало что изменит, так как Украина полностью контролируется западным истеблишментом. У стран коллективного Запада будет предостаточно рычагов для оказания влияния на украинский народ.

Отмечает, что Украина должна США 100 миллиардов долларов, а ЕС – 130 миллиардов.

"Запад в любой момент может потребовать, чтобы Киев немедленно расплатился по счетам", - уверены аналитики.

Это может быть использовано как рычаг для оказания влияния на политику Украины. Авторы Sohu подчеркивают, что Зеленский может столкнуться с серьёзными проблемами, если он не будет учитывать интересы западных стран.

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