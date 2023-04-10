Белик: Зеленский — слепая пешка в руках США, которой легко пожертвуют при необходимости

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат Госдумы Дмитрий Белик оценил проникшие в Сеть данные Пентагона о том, что Вашингтон тайно шпионил за украинским президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, в этой информации нет ничего удивительного. Парламентарий отметил, что глава Украины наивно считает себя самостоятельным политиком и лидером прославившейся по всему миру нации.

"На самом деле это всего лишь слепая пешка в руках гроссмейстера, естественно американцев", — уточнил Белик в беседе с РИА Новости.

Он считает, что власти США и дальше будут двигать эту пешку по своему усмотрению, а при необходимости смогут легко ей пожертвовать. Как пояснил депутат, в мире есть огромное количество подобных пешек для вовлечения в большую игру Вашингтона.

Политик назвал союзников США в Европе ферязями. При этом парламентарий добавил, что американские власти способны жестоко расправиться даже с ними.

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