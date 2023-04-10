Депутат Госдумы Дмитрий Белик оценил проникшие в Сеть данные Пентагона о том, что Вашингтон тайно шпионил за украинским президентом Владимиром Зеленским.
По его словам, в этой информации нет ничего удивительного. Парламентарий отметил, что глава Украины наивно считает себя самостоятельным политиком и лидером прославившейся по всему миру нации.
"На самом деле это всего лишь слепая пешка в руках гроссмейстера, естественно американцев", — уточнил Белик в беседе с РИА Новости.
Он считает, что власти США и дальше будут двигать эту пешку по своему усмотрению, а при необходимости смогут легко ей пожертвовать. Как пояснил депутат, в мире есть огромное количество подобных пешек для вовлечения в большую игру Вашингтона.
Политик назвал союзников США в Европе ферязями. При этом парламентарий добавил, что американские власти способны жестоко расправиться даже с ними.
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