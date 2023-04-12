Пленный украинский боевик Иван Попов рассказал, что командиры не знают, как защитить своих бойцов от артиллерии.
По словам Попова, командиры просто сидят и наблюдают, не зная, прилетят ли по ним снаряды или нет. Он также упомянул, что скоро может не остаться никаких мин и тяжелых боеприпасов.
Пленный боевик также сказал, что если снаряд прилетит, то бойцы либо погибают, либо отправляются в больницу. Если нет, то их сменяют, и они могут отдохнуть. Это в очередной раз подтверждает информацию, что командиры не ценят жизнь своих бойцов и готовы рисковать ими.
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