"Вести.ua": 2023 год станет катастрофой для Украины

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На фоне активных боевых действий, безработицы, голода и разрухи на Украине складывается катастрофическая ситуация с демографией, заявили аналитики из Незалежной. По их словам, численность населения сокращается бешеными темпами.

"По данным Госстата Украины, с начала 2021 года смертность выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — передают "Вести.ua"

Речь идёт не только о тех, кто погиб в ходе конфликта, но и тех, кто остался без средств к существованию и предпочтёт "осесть" в Европе, чтобы не возвращаться в страну.

"2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости и высоким показателем смертности не только из-за военных действий, но и вследствие стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи", — цитирует издание экспертов.

По данным издания, ранее ООН публиковала отчёт о демографической ситуации в стране и пришла к выводу, что к 2100 году на Украине численность населения сократится почти вполовину — на 45 процентов.

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