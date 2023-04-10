Публицист Наталья Макеева заявила, что украинский проект должен быть уничтожен. По её словам, любой вопрос, который касается Украины, становится сразу политизированным.
Макеева в разговоре с argumenti.ru привела в пример языковой вопрос. С 2014 года на Украине планомерно уничтожается русский язык.
По мнению публициста, в действительности мова - это нормативный язык, созданный в начале XX века на основе малороссийских диалектов. Это скорее говор, чем язык, и переводить его следует именно так.
Украинский политический проект следует уничтожить, и культивирование "мовы" больше не нужно. Школьные программы также не должны включать обучение украинскому языку, поскольку это приведет лишь к преподаванию единого нормативного языка, а не говора местных жителей.
Макеева уточнила, что лучше использовать термины "Малороссия", "малороссы" и "малоросский говор". Она уточнила, что малороссийские говоры используются не только на территории бывшей УССР, но и на юге России в целом.
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