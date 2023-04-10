Arab News: США подталкивают Турцию к санкциям против РФ: никаких западных товаров русским!

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Турция получила строгое предупреждение от Государственного департамента и обещала не нарушать больше санкций в отношении России. Они касаются реэкспорта западных товаров.

Государственный департамент США потребовал от Турции не перенаправлять западные товары в Россию, выдав Анкаре последнее "китайское предупреждение". Являющаяся членом НАТО страна, тем не менее, по-прежнему будет поставлять товары собственного производства в Россию. Об этом сообщает Arab News.

Отношение между Турцией и Россией снова в центре внимания, а очевидный нейтралитет Анкары к СВО является источником постоянной напряжённости у США. Глава управления по координации санкций Госдепартамента США Джеймс О'Брайен заявил, что турецкие официальные лица "очень чётко сообщили о намерении следовать запрету" по поводу реэкспорта подпадающих под санкции западных товаров в Россию.

20 марта Стамбульская ассоциация экспортёров чёрных и цветных металлов рассказала, что правительство Турции предоставило компаниям список запрещённых к отправке в Россию иностранных товаров. Это объявление прозвучало вскоре после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Анкару.

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