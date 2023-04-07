Госдеп выразил надежду на резкое сокращение торговли России и Турции

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Вашингтоне рассчитывают на резкое падение товарооборота между Россией и Турцией в результате санкций и запрета на транзит попадающих под ограничительные меры западных товаров.

Об этом в пятницу заявил глава управления по координации санкционной политики американского внешнеполитического ведомства Джеймс О'Брайен.

"Нам потребуется некоторое время, чтобы увидеть это, но мы взглянем на данные о торговле (между Россией и Турцией) за март и апрель и ожидаем стать свидетелями резкого сокращения объёмов торговли. Эти цифры — всё, что меня беспокоит", — цитирует чиновника агентство "Прайм".

По его словам, должностные лица Турции в беседах со своими американскими коллегами "очень ясно" дали понять, что запретили реэкспорт в Россию попадающих под санкции товаров из западных стран.

Ранее в Анкаре неоднократно заявляли о том, что Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России.

При этом официальные представители этого государства заявляли, что Турция не станет позволять обходить ограничительные меры против РФ.

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Почему западные санкции НЕ РАБОТАЮТ? Простой ответ