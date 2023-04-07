В Вашингтоне рассчитывают на резкое падение товарооборота между Россией и Турцией в результате санкций и запрета на транзит попадающих под ограничительные меры западных товаров.
Об этом в пятницу заявил глава управления по координации санкционной политики американского внешнеполитического ведомства Джеймс О'Брайен.
"Нам потребуется некоторое время, чтобы увидеть это, но мы взглянем на данные о торговле (между Россией и Турцией) за март и апрель и ожидаем стать свидетелями резкого сокращения объёмов торговли. Эти цифры — всё, что меня беспокоит", — цитирует чиновника агентство "Прайм".
По его словам, должностные лица Турции в беседах со своими американскими коллегами "очень ясно" дали понять, что запретили реэкспорт в Россию попадающих под санкции товаров из западных стран.
Ранее в Анкаре неоднократно заявляли о том, что Турция не будет присоединяться к санкциям Запада против России.
При этом официальные представители этого государства заявляли, что Турция не станет позволять обходить ограничительные меры против РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Появилось видео с ведением огня украинскими диверсантами в Брянской области.