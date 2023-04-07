Жители Финляндии опасаются, что Россия может нанести превентивный ядерный удар

1:15 Your browser does not support the audio element. Мир

4 апреля Финляндия официально вступила в состав НАТО. Однако мнение местных жителей по этому поводу разделилось: некоторые заявили, что Хельсинки попали в ловушку альянса, другие открывали шампанское и пили "за безопасность".

Финны полагают, что основная цель НАТО состоит в уничтожении России, а территория Финляндии выступает в качестве плацдарма.

"От финской границы до Санкт-Петербурга — 152 километра, до Мурманска — 200. И до российских военных баз на Северном флоте рукой подать. Теперь НАТО будет определять, о чем думать финнам", — рассказал Владимир, который проживает в городе Котка.

По словам россиянина Ильи, многие люди назвали день вступления Финляндии в состав альянса "днём победы". Кроме того, финны боятся, что Россия нанесёт по стране превентивный ядерный удар.

"Представляете, какая здесь развёрнута пропаганда? Политики всех мастей постоянно твердят об "угрозе с Востока", об "опасной России". Финнам внушают, что НАТО их защитит. И большая часть населения во всё это верит", — рассказал Илья в беседе с "МК".

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