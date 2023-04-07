Скотт Риттер: после поражения в Артёмовске киевский режим ждёт крах

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Битва за Артёмовск уже почти проиграна для Киева, и вслед за этим городом скоро падёт и весь киевский режим. В этом уверен офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Риттер считает, что пришла пора украинцам массово возмутиться губительными действиями своего командования.

"В какой-то момент украинцы должны сказать: "неужели мы продолжим удваивать эти глупости? То, что мы делаем, не работает, мы проигрываем, у нас нет решения, но мы просто множим смерти и разрушения, может быть, нам стоит отступить", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Американский разведчик уверен, что поражение в Артёмовске уже "сломало хребет украинской армии", которая после этого уже не сможет оправиться.

Победа российских военных в Артёмовске станет началом конца киевского режима, который просто падёт под натиском РФ, уверен Риттер.

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