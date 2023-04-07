Папа Римский предложил установить двухнедельное пасхальное перемирие на Украине

1:19 Your browser does not support the audio element. Мир

Римский понтифик Франциск обратился с предложением с 9 апреля на время католической и православной Пасхи установить на Украине перемирие продолжительностью в две недели. Он также считает необходимым начать переговоры.

Папа Римский Франциск обратился с предложением ко всем сторонам конфликта на Украине с 9 апреля, когда будет отмечаться Вербное воскресенье, установить перемирие на следующие две недели. Понтифик выступил с предложением опустить оружие, чтобы путём переговоров достичь мира, как сообщает Reuters.

Призывом "Опустите оружие!" завершилась его служба на площади Святого Петра, на которой присутствовали десятки тысяч человек. Франциск полагает, что это перемирие должно использоваться сторонами не для накапливания сил и дальнейшего перевооружения, а для прочного установления мира и начала реальных переговоров.

При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своём Telegram-канале сообщил, что на Пасху украинцев не будут пускать в церкви. Власти приняли решение не отменять в пасхальную ночь комендантский час. В ночь с 15 на 16 апреля он будет действовать с нуля до пяти часов утра.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.