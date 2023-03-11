Папа Римский Франциск объяснил, почему не хочет пока посещать Украину.
Понтифик рассказал, что поедет в Киев, если посетит столицу России.
"Я поеду в оба города или ни в один", — заявил глава Католической церкви.
Ранее сообщалось. что Папа Римский желает обговорить с Владимиром Путиным мирное решение конфликта на Украине.
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С начала 2023 года зафиксирована небывалая солнечная активность по сравнению с прошлым годом.