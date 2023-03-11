Папа Римский отказался ехать в Киев, так как хочет посетить ещё и Москву

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Папа Римский Франциск объяснил, почему не хочет пока посещать Украину.

Понтифик рассказал, что поедет в Киев, если посетит столицу России.

"Я поеду в оба города или ни в один", — заявил глава Католической церкви.

Ранее сообщалось. что Папа Римский желает обговорить с Владимиром Путиным мирное решение конфликта на Украине.