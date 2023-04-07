Поляки раскритиковали внешний вид делегации Зеленского: "Шоу уродов в кроссовках"

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Внешний вид украинской делегации во время официального визита в Варшаву разозлил поляков.

Пытаясь подражать Владимиру Зеленскому, который отказался от официальных костюмов в пользу спортивной формы военного вида после начала СВО, остальные украинские политики также выбрали свободный стиль одежды.

Даже проукраински настроенные польские блогеры назвали официальную делегацию Киева "шоу уродов в кроссовках", рассказал журналист и телеведущий Руслан Осташко в своём Telegram-канале.

"Видимо, официальные украинские лица корчат из себя настоящих фронтовиков, приехавших прямо из окопов Артёмовска, но там в окопах сейчас кроссовки не носят", — добавил он.

Ранее американские аналитики пришли к выводу, что команду к началу контрнаступления ВСУ будет отдавать руководство Североатлантического альянса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.