Полковник Баранец: Россия даже не станет разговаривать с Зеленским о "возвращении" Крыма

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Киев всё грезит о "возвращении" Крыма, однако даже разговаривать об этом Россия не станет. Ни о каких переговорах пока речи не идёт, отметил военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец.

Журналист оспорил заявление бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, который высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский едет в Варшаву для "подготовки переговоров с Россией".

Польский генерал — это просто участник дезинформации, так как Зеленский не думает ни о каких переговорах с РФ и даже издал специальный указ на этот счёт, добавил полковник в беседе с телеканалом "Царьград".

Кроме того, переговоры на условиях Киева Россию не устроят, о "возвращении" Крыма, уходе из Донбасса и освобождённых областей Украины она не станет разговаривать, заключил Баранец.

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