Секретарь СНБО Данилов предложил переименовать Севастополь и снести Крымский мост

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь и лишить избирательных прав часть жителей Крыма. Эти пункты содержатся в озвученном представителем киевского режима "плане по деоккупации", в котором всего 12 пунктов. Некоторые из них приводит Telegram-канал издания "Страна".

Так, украинский чиновник предлагает переименовать Севастополь в "Объект номер 6", а позже в Ахтиар.

По мнению политика, необходимо ввести люстрацию, которая будет определять, кто из жителей Крыма потеряет избирательные права за связи с россиянами, а также снести Крымский мост.

Другие пункты касаются привлечения к ответственности в украинских судах виновных в коллаборационизме или других преступлениях, а также освобождения политзаключенных.

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