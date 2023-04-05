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Notes From Poland: Польша рвётся в бой с Россией, но покупает у неё рекордно много СПГ

1:49
Мир

Новый отчёт показал, что за период СВО Польша стала крупнейшим в Европе импортером сжиженного газа из России. По этому показателю она обходит все страны Евросоюза вместе взятые.

Notes From Poland: Польша рвётся в бой с Россией, но покупает у неё рекордно много СПГ

В 2022 году на покупку российского СПГ Польша потратила 710 миллионов евро, а весь бюджет Евросоюза на это составил 1,1 миллиард. При этом в марте 2022 польское правительство торжественно обязалось прекратить весь импорт энергоносителей из России до конца года. В апреле 2022 польский премьер-министр также твёрдо обещал покончить с импортом сжиженного газа из "страны-агрессора".

В то время, как импорт российского угля и газа был прекращён, а закупки нефти сокращены, поставки сжиженного газа не только не завершились после начала СВО, а фактически значительно увеличились. Они продолжают расти непрерывно, как подсчитал варшавский аналитический центр Forum Energii.

Необходимость покупать газ из России для Польши обусловлена четырьмя факторами. В стране много автомобилей на сжиженном газе — около трёх миллионов, и российский СПГ экспортируется в качестве автомобильного топлива. У Польши на местных НПЗ нет достаточных мощностей для производства сжиженного газа, они удовлетворяют только 16% спроса. Польские СПГ-терминалы преимущественно расположены на востоке страны и рассчитаны на топливо из России и Белоруссии. Наконец, в самой Польше мало мощностей для хранения газа — всего четыре процента от годового потребления, поэтому Польша обречена на импорт российского газа, как отмечает Notes From Poland.

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Это просто шедевр! Польша потеряла разум окончательно!
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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