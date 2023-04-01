Польское общество постепенно готовят к возможному конфликту с Россией, заявили аналитики. По их мнению, пропаганда милитаризации страны, постепенно вселяет в умы, что война необходима, но при этом государство оказалось в положении "лягушки в кипятке".
Как подчеркнули аналитики, последние точки над "и" расставило последнее заявление польского посла в Париже, который сообщил, что если Украина начнёт проигрывать, то Польша должна вступить в конфликт.
"Это уже не смешно, это трагично. Чтобы сварить живую лягушку, нужно постепенно, медленно, потихонечку повышать температуру воды … Тогда лягушка, прежде чем поймёт, что происходит, простится с жизнью", — заявили аналитики Myśl Polska.
Как уточнили эксперты, польское сообщество "подобно лягушке", которая не понимает, что для "варки подогревают воду" до градуса кипятка.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Американские пользователи Сети восхитились детальным анализом главы российского МИД Лаврова ситуации на мировой арене.