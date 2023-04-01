Myśl Polska: Польшу постепенно готовят к возможной войне с Россией

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Польское общество постепенно готовят к возможному конфликту с Россией, заявили аналитики. По их мнению, пропаганда милитаризации страны, постепенно вселяет в умы, что война необходима, но при этом государство оказалось в положении "лягушки в кипятке".

Как подчеркнули аналитики, последние точки над "и" расставило последнее заявление польского посла в Париже, который сообщил, что если Украина начнёт проигрывать, то Польша должна вступить в конфликт.

"Это уже не смешно, это трагично. Чтобы сварить живую лягушку, нужно постепенно, медленно, потихонечку повышать температуру воды … Тогда лягушка, прежде чем поймёт, что происходит, простится с жизнью", — заявили аналитики Myśl Polska.

Как уточнили эксперты, польское сообщество "подобно лягушке", которая не понимает, что для "варки подогревают воду" до градуса кипятка.

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