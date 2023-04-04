Лавров: Евросоюз потерял Россию по своей вине

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Евросоюз потерял по собственной вине контакт с Россией, заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров.

По его словам, члены ЕС начали открыто заявлять о своих целях — нанести стратегическое поражение России.

"Евросоюз потерял Россию. Но он сам в этом виноват. Ведь именно страны-члены ЕС и руководители самого союза открыто заявляют о необходимости нанесения России, как они выражаются, стратегического поражения", — пояснил Лавров в беседе с изданием "Аргументы и факты".

Как подчеркнул глава российского МИД, Евросоюз в связке с США не только накачивают Украину оружием, но и отправляют на её территорию наёмников и инструкторов. На фоне этого Москва не может рассматривать ЕС иначе как недружественное объединение.

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