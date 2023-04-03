Экс-офицер ВС США Беннетт: за убийством Татарского стоят Украина, США, Британия и Израиль

Военкора Владлена Татарского могли убить украинские радикалы при поддержке Запада. Такое мнение высказал американский политолог бывший военный армии США Скотт Беннетт в беседе с "Известиями".

Взрыв в Санкт-Петербурге мог быть реализован с использованием иностранных технологий, а именно спутников, предоставленных Лондоном и Вашингтоном, предположил эксперт.

Он считает, что это совместная операция США, Британии и Украины. Замешана в этом, вероятно, также израильская разведка "Моссад".

По словам собеседника издания, организаторы теракта надеются спровоцировать Россию на ответные действия.

Напомним, взрыв в питерском кафе, где проходил творческий вечер известного военкора, прогремел вчера вечером. По одной из версий, бомба была заложена в статуэтку, которую подарила Татарскому жительница Петербурга Дарья Трепова. Сейчас её поиском заняты правоохранительные органы.

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