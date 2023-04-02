На украинском заводе начали производство новых авиационных снарядов

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На производственных мощностях оборонного предприятия "Маяк" на Украине был начат выпуск новых авиационных снарядов для нужд украинской армии. Соответствующая информация появилась на официальном сайте самого завода в Facebook*.

Представители завода уточнили, что выпускаемые боеприпасы относятся к снарядам осколочного действия, и могут накрывать зону радиусом до 11 метров.

"Авиационные боеприпасы к БПАК (беспилотному авиационному комплексу осколочного действия — Прим. ред.): ОБП-23.1 весом 1 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг. Гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра", — написали производители.

Ранее в Минобороны проинформировали, что за границей налажен выпуск снарядов калибра 122 миллиметра, которым занимается концерн "Укроборонпром" при поддержке одного из государств-членов НАТО. Украинский концерн уже смог передать ВСУ первую партию изготовленных снарядов.

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