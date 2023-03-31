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В Амстердаме прошёл митинг секс-работниц против закрытия "квартала красных фонарей"

1:01
Мир

Работницы секс-индустрии провели акцию против ликвидации "квартала красных фонарей" в центре Амстердама.

В Амстердаме прошёл митинг секс-работниц против закрытия "квартала красных фонарей"

В манифестации приняли участие около 150 работниц публичных домов. Своим шествием они хотели выразить несогласие с намерением мэра Амстердама Фемке Халсема перенести ставший визитной карточкой города "квартал красных фонарей" за пределы исторического центра.

Помимо строительства так называемого Центра эротики протестующие осудили постановление Халсема о более раннем закрытии публичных домов. Теперь они должны заканчивать работу не в шесть, а в три часа ночи, пишет Dutch News.

Градоначальник встретилась с активистами у дверей городской ратуши. Халсема в очередной раз оправдала свою инициативу стремлением очистить центр города от криминала и сделать его более пригодным для жизни, после чего пообещала позднее встретиться с секс-работницами в более официальном формате.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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