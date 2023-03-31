Arab news: американские дальние ракеты могут дать Украине мощное преимущество

Новые американские ракеты позволяют Украине дотянуться до Черноморского побережья. России придётся отодвигать линию фронта.

Аналитики полагают, что передача США ракет больше дальности на Украину может стать для Киева стратегическим преимуществом против российских войск в ближайшие месяцы. Во вторник Россия заявила, что впервые сбила украинскую бомбу малого диаметра наземного базирования (GLSDB) — боеприпас, который может преодолевать расстояние до 150 км, как пишет Arab news.

Киев не подтвердил поставку, но министерство обороны США в начале февраля заявляло, что отправило реактивные высокоточные бомбы в качестве части нового пакета вооружений для Украины. До сих пор, несмотря на мощную поддержку Запада, украинские силы могли наносить ракетные удары на расстоянии до 80 км благодаря американским высокоточным ракетам HIMARS.

Теперь, столкнувшись с гораздо более дальними GLSDB, как полагают аналитики, России необходимо будет вдвое дальше отодвигать линию фронта, но делать это придётся с "уже ограниченным парком транспортных средств". Новые поставки также означают, что контролируемое Россией Черноморское побережье находится в пределах досягаемости украинских ракет, а это усложняет снабжение войск по морю.

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