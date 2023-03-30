Bloomberg: Пентагон не будет закупать гиперзвуковые ракеты ARRW после неудачных испытаний

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В Пентагоне принято решение отказаться от закупок гиперзвуковых ракет ARRW производства Lockheed Martin. Причиной стали неудовлетворительные результаты проведённых недавно испытаний. Корреспонденты Bloomberg пишут об этом, ссылаясь на соответствующее заявление помощника руководителя американских ВВС Эндрю Хантера.

В ходе выступления в Конгрессе США военный чиновник акцентировал внимание законодателей на то, что ВВС запланировали проведение дополнительных испытаний ракет с целью сбора большего объёма информации о них. Другие детали состоявшихся в Пентагоне переговоров Эндрю Хантер не привёл.