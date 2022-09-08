Пентагон остановил разработку гиперзвуковых ударных ракет ARRW

Пентагон "заморозит" на время разработку гиперзвуковых ракет по программе ARRW, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл. Ранее военные провели вполне успешные испытания вооружений, после ряда "провальных" запусков.

Как подчеркнул американский министр, некоторые вопросы, в том числе и финансовые в контексте разработки оружия по программе ARRW не проработали должным образом.

"Нам всё ещё есть там над чем работать. Кроме того, есть вопросы о том, как она вписывается в арсенал, об эффективности расходов, о будущем росте и так далее. Поэтому мы думаем над тем, как должен выглядеть наш будущий гиперзвуковой арсенал и каким может быть в нём место ARRW", — пояснил министр на конференции.

Ранее стоял вопрос о том, что на продолжение программы ARRW не хватало финансирования. Позже, в Пентагоне выразили надежду, что Министерство обороны США выделит в 2024 финансовом году деньги на производство ракет. Однако что ответили в Минобороны на запрос, Кендалл не уточнил.