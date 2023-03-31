Китайцы разозлились на Зеленского за хамское приглашение Си в Киев: "Напился, что ли?"

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Во время интервью американским журналистам президент Украины Владимир Зеленский обмолвился, что в Киеве "готовы видеть" главу КНР Си Цзиньпина.

Подобное приглашение в Китае назвали "хамским" и предположили, что "Зеленский слишком много о себе возомнил".

"Зеленский, кто ты такой вообще, чтобы так говорить? Напился, что ли?" — интересуется один из читателей под материалом в китайском издании "Гуаньча".

Другие комментаторы напомнили украинскому лидеру, что все решения, касающиеся конфликта с Россией, принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне, потому китайским представителям не о чем разговаривать с Зеленским.

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