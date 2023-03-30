National Interest: команда Байдена не знает, что делать с союзом России и Китая

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Поведение Вашингтона на мировой арене выглядит так, словно команда американского лидера Джо Байдена не понимает, как поступить с Россией и Китаем, которые продолжают укреплять стратегическое партнёрство, пишет The National Interest.

По словам старшего научного сотрудника Гудзоновского института Артура Германа, Белый дом растерялся из-за напряжённой международной обстановки, поэтому отложил создание плана борьбы с геополитическими соперниками.

Он считает, власти России и Китая намерены совместными усилиями лишить США звания ведущей сверхдержавы, а также установить новый миропорядок.

"Белый дом, кажется, не знает, как дать отпор", — подчеркнул Герман.

Как пояснил обозреватель, сотрудники администрации Байдена сильно сосредоточились на поддержке Украины и Тайваня. Он порекомендовал им задуматься о разработке более широкой глобальной стратегии Соединённых Штатов в сфере геополитики.

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