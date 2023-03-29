Зеленский боится, что после потери Артёмовска США заставят его пойти на перемирие — Марков

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Если Украина всё-таки потеряет Артёмовск, Америка может заставить её пойти на перемирие. Однако Зеленский этого очень не хочет.

После поражения ВСУ под Артёмовском США могут оказать давление на президента Зеленского и потребовать у него заморозки конфликта на Украине на нынешней линии соприкосновения. Но для украинского лидера это крайне нежелательно, как полагает политолог Сергей Марков.

"Слова Зеленского о том, что на него будут оказывать давление на Западе, — ложь, — заявил Марков в интервью "Вечерней Москве". — Зеленский пытается сделать вид, будто бы он принимает решения самостоятельно. Но это неправда. Никакой Украины как независимого государства не существует. Зеленский — президент марионеточного, полуколониального государства, которое ведёт войну против России, русского языка и православия. И ведётся она в интересах диктатора — США".

По мнению Маркова, ключевые решения по Украине принимают американские спецслужбы. Для политики США в этом регионе потеря Артёмовска ничего не значит. В начале марта Пентагон уже заявлял, что этот город не имеет стратегического значения. Но чем больше побед на поле боя одержит Россия, тем больше вероятность того, что США пойдут на перемирие, и этого боится Зеленский.

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