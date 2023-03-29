Секретарь Совбеза РФ Патрушев предсказал ядерную войну из-за провокаций Запада

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС заявил, что провокации западных стран противоречат постулату о недопустимости ядерной войны. По его словам, подобные действия могут привести к катастрофе. В том числе, и с применением ядерного оружия.

"Провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине способно привести к катастрофическим последствиям", — сказал Патрушев.

При этом Патрушев подчеркнул, что Россия поддерживает пункты совместного заявления лидеров стран "ядерной пятерки" от 3 января 2022 года. В нём, в частности, говорится о необходимости предотвратить любые конфликты между странами, обладающими ядерным оружием.

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