В вооруженном противостоянии на стороне киевского режима принимают участие около 50 государств, следует из заявления секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева. Все они входят, по его словам, в состав коалиции под названием "Рамштайн".
Информагентство "Интерфакс" пишет, что страны НАТО по-прежнему продолжают активную подготовку военных ВСУ. Патрушев проинформировал об этом в преддверии переговоров с коллегами из государств ШОС.
Секретарь Совбеза РФ выразил мнение о том, что все цели, которые были заявлены в рамках СВО в Украине, непременно будут успешно достигнуты.
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