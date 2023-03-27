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МВФ требует от Украины остановить печать гривны для финансирования дефицита госбюджета

1:04
Мир

МВФ требует от Украины вернуться к плавающему курсу гривны к доллару. В финансовом учреждении считают, что Киеву пора прекратить бесконтрольно печатать валюту для покрытия дефицита государственного бюджета.

МВФ требует от Украины остановить печать гривны для финансирования дефицита госбюджета

При этом в Национальном банке Украины заявили, что уже остановили печатный станок и теперь необходимо лишь убрать излишнюю ликвидность. Проще говоря, изъять ничем не обеспеченные деньги из оборота. Однако, считают экономисты, это вряд ли получится.

Уже сейчас эксперты озабочены предстоящим дефолтом экономики Украины. Курс гривны к доллару в этом году может пробить исторический максимум и составить более 50 к 1. МВФ готовит страну к тому, что в 2024 году будут сокращены западные кредитные линии, а значит экономить надо начинать уже сейчас.

Скорее всего, курс будет искусственно понижен. Как следствие, уменьшатся зарплаты, пенсии, а вот цены на товары вырастут.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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