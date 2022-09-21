Нацбанк Украины: бизнес скупает валюту и выводит деньги из страны

Сегодняшнее обращение российского президента спровоцировало панику среди пока ещё работающих на Украине бизнесменов.

Как сообщил со ссылкой на собственные источники в Офисе Владимира Зеленского Telegram-канал "Легитимный", Нацбанк Незалежной (НБУ) предупредил власти, что "курс долго держать не смогут", гривна устремилась вниз и гиперинфляция "скоро" усилится.

По данным НБУ, объявленная в России частичная мобилизация воспринята бизнесом, как угроза всем украинским резервам. Как следствие этого, не только мелкий, но и крупный бизнес принялся скупать валюту и выводить средства на заграничные счета. И, если власти срочно что-то не придумают, то тарифы на всё "придётся поднимать", а цены на продукты вообще могут вырасти на 100%.

Сейчас, напомним, экономику Украины поддерживают кредиты, выданные Западом, и распродажа золотовалютных запасов страны.

ЦБ Украины с февраля продал золота уже на $12.4 млрд, — то есть 65-70% имевшихся запасов.

До октября продадут остатки и тогда "начнётся самое сложное время".