Профессор из Норвегии возмутился поведением ЕС, не осудившем Британию за решение о снарядах с ураном

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Молчание стран Евросоюза, последовавшее за заявлением Британии о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном, возмущает до глубины души и заставляет задуматься об истинных "ценностях" европейцев. Таким мнением поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диссен.

Профессор назвал отсутствие реакции со стороны Евросоюза "абсолютно отвратительной".

"Ни одна страна ЕС не осудила Великобританию за отправку боеприпасов с обедненным ураном. Абсолютно отвратительно, вот вам и "ценности" Евросоюза", — написал Диссен в своих соцсетях.

Профессор подчеркнул, что губительные последствия применения снарядов с обеднённым ураном будут ощущать на себе несколько поколений русских и украинцев. Диссен объяснил, что на заражённых территориях будет фиксироваться рост онкологических заболеваний, а дети будут рождаться с врождёнными дефектами.