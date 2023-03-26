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Путин: ВС РФ "достают" западную технику, которая скрытно перевозится на Украину

1:17
Мир

Запад осуществляет поставки военной техники на Украину тайно, однако российские военные делают всё возможное, чтобы не позволить вооружению достичь места назначения. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.

Путин: ВС РФ "достают" западную технику, которая скрытно перевозится на Украину

Глава государства уточнил, что обычно западное оружие доставляют на Украину в ночное время, что создаёт дополнительные сложности.

"Что-то удается сделать нашим военным, что-то — нет. Перевозят скрытно, по ночам. Но то, что удается достать, достают. Но такая цель, конечно, есть. Ни у кого не должно быть сомнений, что кто-то просто безразлично, спустя рукава позволяет поставлять вооружения… Нет, конечно, — сказал Путин в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин".

Ранее в Минобороны Австрии и Венгрии заявили, что не будут передавать Украине вооружение, поскольку не хотят допустить эскалации. Аналогичное решение озвучил ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, заявивший, что его страна не станет передавать Берлину боекомплекты для танков, потому что они потом могут быть переданы Киеву.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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