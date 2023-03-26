Das Erste: глава МИД ФРГ Бербок визитом в Грузию и Северную Македонию хотела навредить России

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила Грузию и Северную Македонию с одной целью — навредить России. Об этом пишет Das Erste.

По информации издания, Бербок продолжает предпринимать попытки ограничить влияние Москвы. Во время брифинга министр заявила о том, что Грузии суждено быть в составе Евросоюза, сказано в материале.

Автор статьи подчеркнул: если ЕС будет медлить с принятием Грузии и Северной Македонии в организацию, влияние РФ в этих государствах только расширится. Он также отметил, что присоединиться к Евросоюзу можно лишь после проведения необходимых реформ.

"Ограничение влияния России и усиление амбиций ЕС — основная задача Бербок", — уточнил обозреватель.

Ранее глава МИД Германии обвинила Москву в дестабилизации обстановки в Грузии и Северной Македонии.