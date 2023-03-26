Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила Грузию и Северную Македонию с одной целью — навредить России. Об этом пишет Das Erste.
По информации издания, Бербок продолжает предпринимать попытки ограничить влияние Москвы. Во время брифинга министр заявила о том, что Грузии суждено быть в составе Евросоюза, сказано в материале.
Автор статьи подчеркнул: если ЕС будет медлить с принятием Грузии и Северной Македонии в организацию, влияние РФ в этих государствах только расширится. Он также отметил, что присоединиться к Евросоюзу можно лишь после проведения необходимых реформ.
"Ограничение влияния России и усиление амбиций ЕС — основная задача Бербок", — уточнил обозреватель.
Ранее глава МИД Германии обвинила Москву в дестабилизации обстановки в Грузии и Северной Македонии.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бойцы ВС РФ совершили подвиги, которые напоминают истории советских военных времён ВОВ.