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Das Erste: глава МИД ФРГ Бербок визитом в Грузию и Северную Македонию хотела навредить России

0:58
Мир

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок посетила Грузию и Северную Македонию с одной целью — навредить России. Об этом пишет Das Erste.

Das Erste: глава МИД ФРГ Бербок визитом в Грузию и Северную Македонию хотела навредить России

По информации издания, Бербок продолжает предпринимать попытки ограничить влияние Москвы. Во время брифинга министр заявила о том, что Грузии суждено быть в составе Евросоюза, сказано в материале.

Автор статьи подчеркнул: если ЕС будет медлить с принятием Грузии и Северной Македонии в организацию, влияние РФ в этих государствах только расширится. Он также отметил, что присоединиться к Евросоюзу можно лишь после проведения необходимых реформ.

"Ограничение влияния России и усиление амбиций ЕС — основная задача Бербок", — уточнил обозреватель.

Ранее глава МИД Германии обвинила Москву в дестабилизации обстановки в Грузии и Северной Македонии.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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