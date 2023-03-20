Руководитель МИД Германии Анналена Бербок заявила, что нестабильная социальная ситуация в Грузии и Молдавии возникла из-за Москвы. Власти РФ намерены сохранить влияние в этих республиках, добавила министр.
"Это часть стратегии России в отношении обществ, которые идут по европейскому пути", — сказала глава внешнеполитического ведомства в беседе с El Pais.
По словам Бербок, Тбилиси и Кишинёв пытаются стать независимыми от Москвы. Для этого они противостоят кумовству и взяточничеству, отметила руководитель немецкого МИД.
Ранее политик сообщила, что на Западе пока не обсуждают вопросы о вступлении Украины в Европейский союз.
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