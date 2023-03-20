Глава МИД Германии Бербок: Россия дестабилизирует обстановку в Грузии и Молдавии

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Руководитель МИД Германии Анналена Бербок заявила, что нестабильная социальная ситуация в Грузии и Молдавии возникла из-за Москвы. Власти РФ намерены сохранить влияние в этих республиках, добавила министр.

"Это часть стратегии России в отношении обществ, которые идут по европейскому пути", — сказала глава внешнеполитического ведомства в беседе с El Pais.

По словам Бербок, Тбилиси и Кишинёв пытаются стать независимыми от Москвы. Для этого они противостоят кумовству и взяточничеству, отметила руководитель немецкого МИД.

Ранее политик сообщила, что на Западе пока не обсуждают вопросы о вступлении Украины в Европейский союз.