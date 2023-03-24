Если после ряда серьёзных поражений ВСУ на Украину вторгнется Польша, ситуация будет хуже некуда. Такое мнение высказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник напомнил, что Варшава на прошлой неделе дала понять, что если украинская армия в силу развалившейся обороны не смогут продолжать боевые действия, поляки могут принять участие в конфликте, перейдя в наступление.
"Я думаю, что это крайне опасное решение. Чем дольше все это продлится, тем больше появится возможности для глупых действий", — сказал Макгрегор в своём блоге на YouTube.
Ранее польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский предупредил, что Варшава станет участником украинского конфликта в том случае, если Киев больше не сможет бороться. Однако позже в посольстве опровергли это заявление, а сам дипломат оказался под угрозой отставки.
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