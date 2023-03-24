Американский посол в Сербии надеется, что сербы перестанут обижаться на бомбардировки НАТО

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Американский посол в Сербии Кристофер Хилл выразил соболезнования семьям сербов, которые погибли в 1999 году во время бомбардировок НАТО. Он выразил надежду, что сербы перестанут обижаться на агрессию Североатлантического альянса ради "лучшего будущего".

"Знаю, что сербы никогда не забудут это ужасное время, и не должны этого делать… Сербский народ никогда не оставит в стороне свое горе, но я верю, что он достаточно силен, чтобы забыть о своих обидах", — сообщил дипломат в Twitter*.

24 марта 1999 года силы НАТО начали бомбить Сербию. Военная операция привела к гибели свыше 2,5 тысячи человек. Стране был нанесён ущерб на сумму 100 миллиардов долларов. С тех пор отношения между Сербией и Североатлантическим альянсам остаются напряжёнными.

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