Читатели American Thinker призвали к разделу обречённой на поражение Украины

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Американский политолог Дэвид Голдман абсолютно прав в том, что Украину ждёт неминуемое поражение в противостоянии с РФ. Такое мнение выразили читатели издания American Thinker.

Пользователи призвали к разделу Украины. По их словам, все территории к востоку от Днепра необходимо передать Москве, а земли к западу от реки — Варшаве. Они назвали Россию и Польшу историческими владельцами этих регионов.

"Украина как государство должна быть распущена и расчленена", — подчеркнул один из комментаторов.

С его позицией согласились и другие читатели. Как пояснили американцы, Вооружённым силам Украины (ВСУ) не удастся одержать победу, несмотря на военную и финансовую помощь со стороны Запада.

Они также подчеркнули: Россию ждут боевые успехи, а западные государства совсем скоро останутся без снарядов и техники.