The Guardian: несмотря на визит Си Цзиньпиня в Москву, диалог Китая и Украины возможен

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Визит китайского лидера в Москву наглядно показал, на чьей стороне сейчас Поднебесная. Но Украина вовсе не настроена рвать все отношения с Китаем.

Через несколько часов после отъезда председателя КНР Си Цзиньпина домой Россия направила на Украину множество беспилотников. Комментируя эту атаку, президент Украины Владимир Зеленский не упомянул ни одним словом о визите китайского лидера в Москву. И это весьма красноречиво, поскольку аналитики полагают что Киев оставляет приоткрытыми двери для Китая. Об этом пишет The Guardian.

Конечно, на Украине беспокоятся по поводу всё большего углубления экономического и военного сотрудничества между Китаем и Россией, которое ещё больше усилится после визита Си Цзиньпиня в Москву. Но вряд ли Зеленский скажет об этом вслух. Для Украины важно не усугублять ситуацию с Китаем и не злить "дракона" в то время, когда она уже сражается с "медведем".

С самого начала войны украинские официальные лица избегали публичной критики Китая, несмотря на решение Пекина бросить Москве финансовый спасательный круг. И хотя Зеленский неоднократно обрушивался с критикой на Венгрию и даже на Германию за их связи с Россией, Украина официально продолжает утверждать, что её отношения с Китаем представляют собой стратегическое партнёрство. Стремясь избежать китайского гнева, в прошлом году Киев даже воздержался на голосовании ООН, осудившем Китай за преследования в стране уйгурского мусульманского меньшинства.