УП: США опасаются поражения ВСУ во время весеннего контрнаступления

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Администрация президента США Джо Байдена сфокусирована исключительно на весеннем контрнаступлении украинской армии. Об этом заявила журналист издания "Українська правда" Алёна Гетманчук.

Она подчеркнула, что американцы не скрывают своего недовольства тяжёлой ситуацией для войск киевского режима в Артёмовске. Также США подозревают, что финансовая помощь уходит не в ряды украинской армии, а в карманы чиновников.

"Если выяснится, что хоть один доллар американской помощи осел в кармане какого-то украинского политика — все, конец помощи", — цитирует Гетманчук слова одного из республиканцев.

Также в США набирает обороны нарратив о противостоянии с Китаем. Считается, что украинский конфликт отвлекает американцев от "китайской угрозы". По мнению журналиста, Вашингтон проработал стратегию на победу в контрнаступлении, однако до сих пор не придумал, как победить Россию.

"Такое впечатление, что в нынешней администрации и проиграть боятся, и на победу до конца не могут решиться", — сделала вывод Гетманчук.