Провал американцев на Ближнем Востоке привёл к увеличению влияния России и Китая, а также развеял миф о безусловном превосходстве США. Иными словами, иракская война, предназначенная для установления демократии, в итоге открыла новые возможности для конкурентов США.
По мнению аналитиков, именно провал американских властей в иракской кампании стал триггером укрепления влияния президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина на Ближнем Востоке.
"Неумелые, по мнению экспертов, действия Вашингтона в Ираке дали зелёный свет Китаю на укрепление экономического влияния на Ближнем Востоке. Обозреватели отмечают, что КНР, некогда занимавшаяся лишь ближним зарубежьем, вышла на новый уровень", — передают argumenti.ru.
Россия же не пошла на поводу у Вашингтона и не присоединилась к иракской войне, что позволило укрепить связи с Сирией и получить надёжных партнёров.
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О реакции Путина напомнили на главной странице британской газеты.