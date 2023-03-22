РИА Новости: страны Запада уничтожат Украину обеднённым ураном

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Лондон и Вашингтон в безрассудстве, безответственности и безнаказанности за их планы поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину. Она указала на то, что такие действия коллективного Запада только усугубляют эскалацию конфликта.

Обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис обратила внимание на материал британской газеты The Times. В нём снаряды с обеднённым ураном были явно названы токсичными без каких-либо сомнений. Это оружие наносит огромный вред территориям и военнослужащим. Известны факты всплеска онкологических заболеваний и генетических патологий у американских бойцов, которые непосредственно взаимодействовали со снарядами в ходе боевых действий в Ираке и Югославии.

Западные страны решили использовать это оружие, поскольку понимают, что они проигрывают геополитическую борьбу не только на Украине, но и в целом. Система глобального политического и экономического доминирования США и Европы разрушается всё быстрее, и они готовы оставить после себя только выжженную землю, отмечает обозреватель.

Запад ещё в прошлом году мечтал о том, чтобы Россия применила тактическое ядерное оружие на Украине. Однако этого не произошло, и теперь они вынуждены сами раскручивать этот "ядерный маховик".

Для России самой большой вызов — найти ответ на провокации англосаксонского мира, который был бы достаточно болезненным для Запада. РФ важно заставить его осознать, что стоит на кону не только его гегемония, но и существование вообще.