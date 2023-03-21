Business Insider: 300 тысяч новых солдат не помогли России развить решающее наступление

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Частичная мобилизация позволила России привлечь дополнительно 300 тысяч военнослужащих, но не привела к успешному наступлению. Новая мобилизация, вероятно, тоже не даст эффект.

Сотни тысяч россиян были призваны для участия в СВО на Украине, но они не смогли стать костяком для нового наступления Москвы и развить успех на поле боя. Такое мнение высказали военные эксперты вашингтонского Института изучения войны (ISW) для издания Business Insider. Они подчёркивают, что отправка в бой еще большего количества солдат тоже не поможет.

Наступление Москвы приближается к кульминации, атака на нескольких фронтах на Донбассе не принесла ничего, кроме осторожных тактических успехов. Боевые действия вокруг раздираемого войной города Бахмут продолжаются уже несколько месяцев. И если 300 тысяч солдат не смогли дать России решающего преимущества в наступлении на Украине, то маловероятно, что будущие волны мобилизации приведут к иному результату в этом году.

Эксперты ISW полагают, что у Украины хорошие возможности, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических участках линии фронта. При этом они не уточняют, откуда сама Украина возьмет для этого достаточное количество солдат.