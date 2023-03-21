Симоньян: эскалация конфликта на Украине продолжится, пока не будет угрозы ядерной войны

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Главред телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что эскалация конфликта на Украине продолжится, пока не будет угрозы ядерной войны.

Симоньян считает, что Россия сейчас пытается "воевать нежно". Однако, по её мнению, "не долго ещё нам осталось иметь возможность воевать нежно". Симоньян отмечает, что Запад не успокоится даже тогда, когда не останется ни одного украинца.

"Эскалация будет бесконечной, пока мы не придём к точке ультиматума — угроза ядерной войны. Я не вижу другого исхода", — заявила Симоньян в эфире телеканала ТВЦ.

Она добавила, что Россия не сможет согласиться с проигрышем, потому что тогда мы потеряем свою страну. Запад же не согласится с победой РФ.