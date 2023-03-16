Сальдо: Киев пытается силком эвакуировать людей из Херсона

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Жители Херсона, который остаётся пока под контролем Киева, отказываются эвакуироваться в Одессу и Николаев, потому что ждут, что город будет освобождён российскими военными. Такое заявление сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Врио главы региона добавил, что украинских военных в Херсоне не так много, а тех ВСУшников, которые там есть, можно увидеть в городе только в светлое время суток — появляться там по ночам они боятся.

Сальдо отметил, что Киев делает всё, чтобы заставить уехать остающихся в Херсоне людей на подконтрольную ему территорию Украины.

"Силком пытаются выталкивать оставшихся врачей на западную Украину. Организовали бесплатные автобусы в сторону Николаева и Одессы, но они особо не востребованы. Люди начинают прятаться, ждать, что мы вернемся. Вот такая ситуация", — рассказал Сальдо журналистам.

По словам врио главы региона, киевские власти тем временем вывозят ценные экспонаты из херсонских музеев, в частности, краеведческого и художественных.